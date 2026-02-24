Brauchtum in Lörrach-Hauingen: Gelungene Buurefasnacht gestemmt

1 Ortsvorsteher Günter Schlecht (rechts) erhielt vom 1. Zunftmeister Dirk Bender wieder den Schlüssel zum Hauinger Rathaus. Damit nimmt die Buurefasnacht ihr Ende. Am Samstag findet das traditionelle „Schiibefüür“ statt. Foto: Dieter Golomb Auf eine erfolgreiche Hauinger Buurefasnacht konnten der 1. Zunftmeister Dirk Bender und Ortsvorsteher Günter Schlecht bei der Rathausschlüsselrückgabe zurückblicken.







Beide dankten allen Beteiligten für die gute Organisation und Durchführung bei einer tollen Stimmung. Einen besonderen Dank gab es für den Werkhof, die Feuerwehr, das DRK, der Polizei und die Stadt Lörrach. „Das war eine gelebte Fasnacht für Jung und Alt mit einer guten Gemeinschaft und Teamarbeit“, erklärte Bender. Wie Ortsvorsteher Günter Schlecht bei der Schlüsselrückgabe erklärte, sind wir „Alemanne, g`sund im Körper und Geischt, mit Humor und Verstand, un heiße nüt Putin und Trump“.