Brauchtum in Lörrach-Hauingen: Gelungene Buurefasnacht gestemmt
1
Ortsvorsteher Günter Schlecht (rechts) erhielt vom 1. Zunftmeister Dirk Bender wieder den Schlüssel zum Hauinger Rathaus. Damit nimmt die Buurefasnacht ihr Ende. Am Samstag findet das traditionelle „Schiibefüür“ statt. Foto: Dieter Golomb

Auf eine erfolgreiche Hauinger Buurefasnacht konnten der 1. Zunftmeister Dirk Bender und Ortsvorsteher Günter Schlecht bei der Rathausschlüsselrückgabe zurückblicken.

Beide dankten allen Beteiligten für die gute Organisation und Durchführung bei einer tollen Stimmung. Einen besonderen Dank gab es für den Werkhof, die Feuerwehr, das DRK, der Polizei und die Stadt Lörrach. „Das war eine gelebte Fasnacht für Jung und Alt mit einer guten Gemeinschaft und Teamarbeit“, erklärte Bender. Wie Ortsvorsteher Günter Schlecht bei der Schlüsselrückgabe erklärte, sind wir „Alemanne, g`sund im Körper und Geischt, mit Humor und Verstand, un heiße nüt Putin und Trump“.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Buurefasnacht in Lörrach-Hauingen: So war es beim Hauger Umzug

Buurefasnacht in Lörrach-Hauingen So war es beim Hauger Umzug

Der große Brauchtumsumzug ist jedes Jahr der Höhepunkt der Hauger Buurefasnacht. An diesem Sonntag kamen dafür etwa 2900 Teilnehmer zusammen. Tausende Besucher jubelten ihnen zu.

Bei allen Aktionen vom 6. Januar bei der Fasnachtseröffnung bis zum Ausklang am Montag mit insgesamt zwölf Veranstaltungen und Programmangeboten war ein großer Besucherantrag zu verzeichnen bei einer guten Stimmung und ohne größere Vorfälle, hieß es bei der traditionellen Rückgabe des Rathausschlüssels an den Ortsvorsteher.

Am Samstag, 28. Februar, um 19 Uhr findet nun noch das traditionelle „Schiibefüür“ statt. Abmarsch ist an der Kreuzung Hägelbergstraße / Im Leh. Die Interessengemeinschaft um Uli Tröndlin organisiert seit Jahren das Fasnachtsfeuer ehrenamtlich mit einer Bewirtung.

 