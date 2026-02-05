Brauchtum in Horb: Das sind die Aufgaben des neuen Hofmarschalls

Andreas Galsterer übernimmt das Amt des Hofmarschalls der Horber Narrenzunft. Er ist dafür verantwortlich, dass die schwäbisch-alemannischen Bräuche eingehalten werden.
Wenn am kommenden Donnerstag die Schlüsselübergabe auf dem Horber Marktplatz stattfindet und die Melodie des Narrenmarsches zwischen den historischen Häuserfassaden erklingt, richten sich viele Augen auf Andreas Galsterer, der sich in diesem Jahr zum ersten Mal in der Rolle des Hofmarschalls an die Horber Bevölkerung wenden wird, um die Termine der Hauptfasnet samt dazugehöriger Benimm- und Dekorationsempfehlungen zu proklamieren. Galsterer, der vielen Horbern bisher vor allem als begnadeter Magier bekannt war, ist seit Einführung des Amtes im Jahr 1955 der sechste Hofmarschall der Narrenzunft Horb und genießt die erste Saison in vollen Zügen: „Ich wurde von den Zunftmitgliedern mit großer Freude und zahlreichen Glückwünschen empfangen“ betont er.