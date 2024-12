Holzkünstler aus Lützenhardt Geschichte des Haiterbacher Rathauses erlebte er persönlich mit

Der Holzkünstler Hans Georg Rothfuß in Waldachtal arbeitet auch im Alter von 86 Jahren leidenschaftlich gern in seiner Hobby-Werkstatt. Er schwelgt noch in Erinnerungen an seine Heimatstadt Haiterbach.