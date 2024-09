Volksfest: Traumstart - Oktoberfest beginnt sonnig

9 Der Start des Oktoberfests ist sonnig. Foto: Felix Hörhager/dpa

Sonne, blauer Himmel - Bier: Bei goldenem Spätsommerwetter hat in München das Oktoberfest begonnen. Ministerpräsident Söder trägt eine Lederhose.









München - Ozapft is: Das Münchner Oktoberfest hat begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zapfte am Samstag um Punkt 12.00 Uhr im Schottenhamel-Zelt das erste Fass Bier mit zwei Schlägen an und eröffnete damit das Fest. Böllerschüsse verkündeten den Start des Volksfestes - und des Bierausschanks. Die erste frisch gezapfte Maß Bier reichte Reiter traditionsgemäß Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Reiter sprach von einem "Traumstart".