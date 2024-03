Brauchtum im Kreis Rottweil: Die vielen Auflagen gefährden die Fasnet

1 Die Vertreter aus den Vereinen im Kreis können ein Lied von der überbordenden Bürokratie singen (von links): Udo Reinke, Michael Kruck, Manuel Häring, Hans-Peter Marte, Franz Kern, Achim Seepold und Daniel Karrais Foto: FDP

Der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais macht Auflagen bei Fastnachtsveranstaltungen zum Thema im Landtag.









Link kopiert



Im Nachgang zu einem Austausch mit Vertretern von Narrenzünften aus dem Kreis Rottweil brachte der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais das Thema Bürokratie bei Brauchtumsveranstaltungen im Landtag ein. Schon seit Jahren beklagen die Narrenzünfte laut Karrais den Auswuchs an gesetzlichen Regeln und Bestimmungen sowie die restriktive Auslegung dieser durch Genehmigungsbehörden. Das gefährde zunehmend die Durchführung der Brauchtumsveranstaltungen, so die Narren. Im vergangenen Jahr habe ein Narrentreffen in Waldmössingen für Aufregung gesorgt, nachdem von der Narrenzunft ein mehr als 100-seitiges Sicherheitskonzept erstellt werden musste.