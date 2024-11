Brauchtum: First Lady nimmt Weihnachtsbaum für Weißes Haus in Empfang

First Lady nimmt Weihnachtsbaum für Weißes Haus in Empfang

1 Der diesjährige Weihnachtsbaum stammt aus North Carolina. Foto: Susan Walsh/AP

Seit 1966 schreibt die Nationale Weihnachtsbaumvereinigung in den USA einen Weihnachtsbaum-Wettbewerb aus. Der Gewinner darf dann den offiziellen Weihnachtsbaum in das Weiße Haus liefern.









Washington - Die First Lady der USA, Jill Biden, hat den Weihnachtsbaum für das Weiße Haus in Empfang genommen. Die etwa sechs Meter hohe Tanne wurde traditionsgemäß mit Pferden und Kutsche an den Nord-Eingang der US-Regierungszentrale in Washington geliefert. Der Baum stammt aus North Carolina. In dem Bundesstaat hatte Sturm "Helene" im September große Verwüstungen angerichtet.