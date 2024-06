„Brauchen größere Reichweite“: Nach dem Wahlschock plant das Bündnis für Demokratie in Lahr neue Formate

Nach dem Wahlschock plant das Bündnis für Demokratie in Lahr neue Formate

Knapp fünf Monate nach der großen Demo für Demokratie auf dem Lahrer Rathausplatz herrscht Ernüchterung bei den Initiatoren. Der Grund: das hohe Wahlergebnis der AfD bei der Kommunalwahl am 9. Juni. Nun sollen neue, niederschwellige Formate her, um mehr Menschen zu erreichen.









„Lahr ist in vielen Teilen blau geworden“, blickt Heinz Siebold mit großen Sorgen auf das Ergebnis der Kommunalwahl am 9. Juni zurück. Blau ist die Farbe der AfD, die mit mehr als 20 Prozent der Stimmen und sechs Sitzen künftig zweitstärkste Kraft im Gemeinderat ist. „Wir hatten eine hoffnungsvolle Demonstration im Februar“, sagt der Journalist, der die Kundgebung für Toleranz, Respekt und Vielfalt auf dem Rathausplatz damals moderierte. Es sei zwar nicht zu erwarten gewesen, dass sich dadurch am Wahlverhalten viel ändert, doch die Ernüchterung bei den Organisatoren sei groß gewesen, lässt er im Gespräch mit unserer Redaktion durchblicken.