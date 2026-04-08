Ein unscheinbarer Bau entpuppt sich als Drogenlager historischen Ausmaßes. Die Polizei spricht von der größten Beschlagnahmung des Landes.
Rio de Janeiro - Fast 50 Tonnen Marihuana hat die Polizei in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sichergestellt und damit nach eigenen Angaben den größten Drogenfund in der Geschichte Brasiliens gemacht. "Beeindruckend, eine historische Beschlagnahmung, die größte Brasiliens", sagte der Kommandeur der Hundestaffel der Militärpolizei, Oberstleutnant Luciano Pedro, dem Nachrichtenportal "G1".