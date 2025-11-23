Brasilien: Bolsonaro erklärt Eingriff an Fußfessel mit Halluzinationen

Brasiliens Ex-Präsident wird festgenommen - und räumt ein, seine Fußfessel im Hausarrest angeschmort zu haben. Bei einer Anhörung erklärt er, warum er nachts zum Lötkolben griff.
Brasília - Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat die Beschädigung seiner elektronischen Fußfessel mit Halluzinationen infolge von Medikamenten erklärt und eine Fluchtabsicht bestritten. "Der Zeuge (Bolsonaro) erklärte, dass er eine "Halluzination" hatte, dass die Fußfessel abgehört werde, und er daher versucht habe, die Abdeckung zu öffnen", zitierte das Nachrichtenportal "G1" aus dem Protokoll der Anhörung.