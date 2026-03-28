Brandweg: Schutterner Ortschaftsrat fordert neuen Asphalt

In den Augen des Ortschaftsrats ist der Zustand des Brandwegs nicht tragbar. Nun hofft das Gremium, dass die Straße durch bereits zugesicherte Fördergelder saniert wird.
Der sanierungsbedürftige Zustand des Brandwegs waren wieder einmal Thema im Schutterner Ortschaftsrat. Ortsvorsteher Jürgen Silberer legte das Ergebnis einer Verkehrszählung vom 21. November bis zum 7. Dezember 2025 vor. In diesem Messraum war die Messtafel der Gemeinde Friesenheim im Brandweg aufgestellt. Bewusst habe Silberer die Tafel in einer eher ruhigeren Zeit aufstellen lassen und war erstaunt über die dennoch hohe Anzahl von Fahrzeugen, die täglich den Weg befuhren. Im Schnitt waren es täglich 609 Fahrzeuge, darunter zählten Pkws, Fahrräder, Motorräder und auch Roller. Die maximale Geschwindigkeit lag bei 55 Stundenkilometer. „55 Stundenkilometer sind für den Weg in dieser Beschaffenheit zu schnell“, so Silberer. Die Zahlen benötige der Ortschaftsrat, um notwendige Grundlagen für einen Ausbau zu erhalten.