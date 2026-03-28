Brandweg: Schutterner Ortschaftsrat fordert neuen Asphalt

Der sanierungsbedürftige Zustand des Brandwegs waren wieder einmal Thema im Schutterner Ortschaftsrat. Ortsvorsteher Jürgen Silberer legte das Ergebnis einer Verkehrszählung vom 21. November bis zum 7. Dezember 2025 vor. In diesem Messraum war die Messtafel der Gemeinde Friesenheim im Brandweg aufgestellt. Bewusst habe Silberer die Tafel in einer eher ruhigeren Zeit aufstellen lassen und war erstaunt über die dennoch hohe Anzahl von Fahrzeugen, die täglich den Weg befuhren. Im Schnitt waren es täglich 609 Fahrzeuge, darunter zählten Pkws, Fahrräder, Motorräder und auch Roller. Die maximale Geschwindigkeit lag bei 55 Stundenkilometer. „55 Stundenkilometer sind für den Weg in dieser Beschaffenheit zu schnell“, so Silberer. Die Zahlen benötige der Ortschaftsrat, um notwendige Grundlagen für einen Ausbau zu erhalten.

Marco Lippmann (CDU) betonte, dass dicke Brocken Asphalt abbrächen. Einer Füllung der vorhandenen Löcher dürfte nichts entgegen stehen, so Simon Greiner (CDU). Silberer betonte, er sei bereits im Gespräch mit der Bauverwaltung. Die Schäden dürften demnächst vom Bauhof behoben werden.

Beträge für den Ausbau sollen ermittelt werden

Im Zusammenhang mit dem dringenden Wunsch aus Schuttern nach dem Ausbau des Brandwegs brachte Guido Leberl (CDU) die Notwendigkeit von genauer Mittelermittlung für kommende Haushaltsberatungen ins Gespräch. Es könne nicht angehen, dass ein Anbau an die Offohalle oder der Ausbau des Brandwegs immer wieder mit der Kennzeichnung „Betrag muss noch ermittelt werden“ in die Haushaltsplanung einfließe. Für ihn greife bei dem Ausbau des Brandwegs die Förderung durch die so genannten „Lu-KIF“-Mittel, die Fördermittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz. Aus jenen neun Millionen Euro, die der Gemeinde Friesenheim in Aussicht gestellt werden, sollte durchaus auch ein Betrag für den Brandweg zur Verfügung gestellt werden, so Leberl und ergänzte: „Es ist lächerlich, immer zu sagen, die Mittel müssen noch ermittelt werden. Haben wir keine konkrete Zahl, brauchen wir auch nicht mehr über etwas zu reden. Ich hoffe, dass Schuttern bei den Mitteln nicht leer ausgeht.“ In Friesenheim müsse sich Silberer vehement dafür einsetzen, dass es auch für Schuttern einen Plan gebe.

Gelder werden für Schulen benötigt

Der Ortsvorsteher betonte, dass die neun Millionen Euro für die Erweiterungen der Grundschulen zur Verfügung stünden und Schuttern bei dieser Planung gar an erster Stelle stehe. „Aber der Brandweg ist ein klassischer Fall für das Geld aus dem Infrastrukturvermögen“, insistierte Leberl. Für Schulen gebe es andere Förderprogramme. Martin Buttenmüller (Bürger für Schuttern) erklärte: „Da gibt es sehr wohl in Friesenheim andere Straßen, die schlimmer dran sind, als der Brandweg als Umfahrungsstraße.“ So wäre es wichtiger, die Umfahrung ins Gewerbegebiet Neumatt zu machen. Auch da sei noch keine Entscheidung getroffen. Lippmann gab zu: „Sicher gibt es auch andere Straßen, trotzdem muss auf den Brandweg geachtet werden.“

Fördermittel

Aus dem Fördermittelprogramm „Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz sind für Friesenheim insgesamt neun Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Gesetz ist am 24. Oktober 2025 in Kraft getreten. Viele Details sind jedoch noch nicht geklärt. Das Budget aus dem Milliardenprogramm steht für zwölf Jahre zur Verfügung. Die Entbürokratisierung soll hier die Gemeinde entlasten, weshalb die Antragstellung in einem vereinfachten Verfahren vonstatten gehen soll. Die Förderbereiche aus den Mittel sind vielfältig und beziehen sich unter anderem auf den Bevölkerungsschutz, die Verkehrsinfrastruktur, Krankenhaus-Rehabilitations- und Pflegeinfrastruktur, Energie- und Wärmestruktur, die Bildungsinfrastruktur und die Betreuungsinfrastruktur. Weitere Bereiche sind die Forschung und Entwicklung, Wissenschaft und Digitalisierung. Zusätzliche Fördermöglichkeiten stehen eventuell über Investitionsprogramme zur Verfügung. Neue Förderprogramme werden von der Gemeinde erwarte