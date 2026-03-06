Brandvorschriften: Pyrotechnik-Verbot in öffentlichen Räumen der Schweiz

1 Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wird Pyrotechnik in öffentlich zugänglichen Räumen in der Schweiz verboten. (Archivbild) Foto: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa 41 Tote und zahlreiche Verletzte nach dem Brand von Crans-Montana – jetzt reagieren die Schweizer Behörden: Pyrotechnik in öffentlich zugänglichen Räumen ist ab April verboten.







Link kopiert



Bern - In der Schweiz darf in öffentlich zugänglichen Räumen ab 1. April keine Pyrotechnik mehr gezündet werden. Darauf hat sich ein Gremium der Baudirektorinnen und -direktoren aller 26 Kantone geeinigt. Eine Revision der Schweizer Brandvorschriften ist ebenfalls im Gange. Die Abklärungen dauerten aber, die neuen Vorschriften sollen erst im Herbst 2027 in Kraft treten.