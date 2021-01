Brandursache unklar Leer stehendes Haus in Tanneck brennt

Ungermann war denn auch gleich bei dem Großeinsatz gefordert, weil die Feuerwehr erhebliche Probleme hatte, die Löschmannschaften mit ausreichend Löschwasser zu versorgen. Die Wehren bekamen zunächst kein Wasser durch die Rohre bis zur Brandstelle, was die Brandbekämpfung erschwerte. Das hatte aber letztlich keine gravierenden Folgen: Weil das Gebäude frei im Gelände steht, war ausgeschlossen, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreift.

Brandursache noch unklar

Schließlich richteten die Einsatzkräfte einen Fahrzeugpendelverkehr ein, um mit Löschfahrzeugen Wasser von einer Zapfstelle in Tanneck an die Brandstelle heranzuholen. Wo genau in dem Gebäude das Feuer ausgebrochen ist und was die Brandursache war, darüber gab es am Abend noch keine Erkenntnisse.

Nach ersten Schätzungen der Polizei ist durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Die Kreisstraße 7159 musste im Bereich Tanneck voll gesperrt werden.