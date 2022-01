1 Rund 100 000 Euro Schaden sind am Freitag vergangener Woche bei einem Brand eines Holzschuppens an einem Wohnhaus in der Lauterbacher Straße in Schramberg entstanden. Foto: Wegner

Deutlich höher als zunächst angenommen ist die Schadenshöhe bei dem Brand eines Holzlagerschuppens hinter einem Gebäude in der Lauterbacher Straße in Schramberg am vergangenen Freitag.















Schramberg - Mit rund 100.000 Euro ist der Schaden nach einem Brand eines Holzschuppens an einem Wohnhaus in der Lauterbacher Straße in Schramberg am Freitag, 21. Januar, doch deutlich höher, als zunächst vermutet.

Nachdem aufgrund der massiven Rauchwolke und des anfänglichen Brandgeschehens zunächst von einem größeren Ereignis ausgegangen war, stellte sich die Sachlage vor Ort dann doch nicht als so tragisch heraus. Allerdings: Hätten die Einsatzkräfte aus Schramberg und Sulgen nicht massiv mit Löscharbeiten eingegriffen, dann hätte sich der Brand auch auf das an das Wohngebäude selbst ausgebreitet, an das der Schuppen angebaut war. Im Wohngebäude musste dann lediglich in einem Anbaubereich im ersten Obergeschoss ein Teil der Decke entfernt werden, um auszuschließen, dass sich Glutnester weiter durch das Haus fressen und das Feuer in der Folge wieder entfachen könnten.

Bericht der Brandermittler steht noch aus

Aus welchem Grund das Feuer in dem Schuppenanbau ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt, Polizeihauptkommissar Jörg-Dieter Kluge (59) von der Polizeidirektion Konstanz: "Zur Brandursache muss der Bericht der Brandermittler (Kriminaltechnik) abgewartet werden."