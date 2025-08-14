Brandtragödie 1973: Realschule Nagold probt für den Feuer-Ernstfall

Die Christiane-Herzog-Realschule hat kurz vor den Sommerferien noch einmal den Brandfall geübt – unangekündigt. Rektor Andreas Kuhn berichtet vom Brandschutz an der Schule.
Es ist kurz vor den Sommerferien. Einige Klassen der Christiane-Herzog-Realschule kommen schon nicht mehr, sie haben ihren Abschluss geschafft. Andere sind unterwegs. Die Noten sind geschrieben, die letzten Tage bis zu den großen Ferien für die Schüler relativ entspannt. Plötzlich durchbricht ein dröhnendes Geräusch die Stille im Schulhaus. Der Feueralarm wurde ausgelöst.