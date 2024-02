Brandstiftung und Einbruch: So sieht es einen Monat später an Nagolds Berufsschule aus

So sieht es einen Monat später an Nagolds Berufsschule aus

1 Die Container-Klassenzimmer stehen auf den Lehrer-Parkplätzen. Foto: Thomas Fritsch

Im Januar häuften sich in Nagold die Polizeimeldungen: Einbruch in Zellerschule und OHG, Brandstiftung im Berufsschulzentrum (BSZ). Kurz darauf folgt die Meldung eines weiteren Einbruchs im Gymnasium sowie einer verdächtigen Sachbeschädigung am BSZ. Wie sieht es nun einen Monat später dort aus?









Sechs Einbrüche, eine Brandstiftung und eine größere Sachbeschädigung im Januar. In nur zwei Wochen waren drei Nagolder Schulen Ziele von bislang unbekannten Tätern. Und bereits im Dezember vergangenen Jahres gab es zwei Einbrüche. Wie weit sind die Ermittlungen nach einem Monat? Und wie geht es den Lehrern und Schüler am Berufsschulzentrum Nagold? Die drei Schulen dort hat es im Januar am schlimmsten getroffen.