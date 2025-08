Mittwochabend, vergangene Woche. Zwei junge Männer, der eine 19, der andere 26 Jahre alt, verlassen das ehemalige Gasthaus Bachjörg in Schonachbach, einem Ortsteil von Schonach, nahe Triberg, zu dem sie sich am Abend Zugang verschafft hatten.

Nur wenige Minuten später geht der Notruf ein: Ein Nachbar meldet, dass der Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes brennt. Gegen 21 Uhr wird die Feuerwehr alarmiert. Als diese kurze Zeit später an der ehemaligen Gaststätte eintrifft, die direkt an der Bundesstraße 33, gegenüber des Eble-Uhrenparks mit der bekannten weltgrößten Kuckucksuhr, liegt, steht der Dachstuhl bereits in Vollbrand.

So schildern Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom Mittwoch die aktuellen Erkenntnisse rund um den Brand des leerstehenden Gasthauses. Ihre Einschätzung: Es liegen Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Diese seien im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zutage getreten.

Warum genau der Verdacht auf die beiden Männer fiel – auf diese Frage gibt sich die Staatsanwaltschaft Konstanz auf Anfrage unserer Redaktion überaus zugeknöpft. Eine detaillierte Nachfrage wiegelt Staatsanwältin Nathalie Werth pauschal ab: Da die Ermittlungen andauerten, könne man weitergehende Fragen derzeit nicht beantworten – „aus ermittlungstaktischen Gründen“.

Ermittlungen führen nach Titisee-Neustadt

Klar ist: Der 19- und der 26-Jährige gerieten recht schnell ins Visier der polizeilichen Ermittlungen. Nach dem Brand am Mittwochabend erfolgten laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag an den Wohnorten der beiden Männer in Titisee-Neustadt Durchsuchungsmaßnahmen. Die beiden mutmaßlichen Brandstifter wurden vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei laut Mitteilung mehrere Beweismittel sowie eine Machete und ein Kampfmesser. „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die beiden Beschuldigten auf freien Fuß“, heißt es weiter vonseiten der Staatsanwaltschaft und der Polizei.

Vorsatz oder Fahrlässigkeit?

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an. Noch keine Angaben macht die Staatsanwaltschaft bislang zur Frage, ob von vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen wird.

Das könnte sich erheblich auf das Strafmaß auswirken. „Im Falle einer vorsätzlichen Brandstiftung ist nach dem gesetzlichen Strafrahmen mit einer Strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu rechnen; im Falle einer fahrlässigen Brandstiftung steht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe im Raum“, informiert Staatsanwältin Werth auf Anfrage.