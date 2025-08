Brandstiftung in Schonachbach?

1 In Flammen stand vor einer Woche ein Haus im Schonachbach. Das Feuer wurde wohl absichtlich gelegt. Foto: Sprich Eine Woche nach dem Brand eines leer stehenden Gasthauses in Schonachbach gibt es neue Erkenntnisse: Offenbar ist das Feuer absichtlich gelegt worden.







Am Mittwoch vor einer Woche hatte ein leer stehendes Gasthaus an der B 33 in Schonachbach gebrannt. Direkt gegenüber befindet sich der Eble-Uhrenpark mit der bekannten größten Kuckucksuhr der Welt. Für diesen bestand jedoch keine Gefahr.