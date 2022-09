1 Die Calwer Kriminalpolizei vermutet einen Brandstifter in Schömberg. (Symbolfoto) Foto: dpa

Nach einer Zündelei in Schömberg-Bieselsberg Ende August, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Auch der Zusammenhang mit einem weiteren Brand wird geprüft.















Link kopiert

Schömberg - Der Vorfall hatte sich zwischen Samstag, 27. August, und dem darauffolgenden Montag an einem Wohngebäude in der Friedenstraße ereignet. Die seither durchgeführten Ermittlungen haben zwischenzeitlich den Verdacht erhärtet, dass ein noch unbekannter Täter versuchte, an dem Haus angebrachte Holzlatten in Brand zu setzen. Der dadurch entstandene Sachschaden war mit geschätzten Hundert Euro zwar relativ gering, allerdings hätte ein sich ausbreitendes Feuer mutmaßlich zu schweren Folgen führen können, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

In die kriminalpolizeilichen Ermittlungen einbezogen wurde auch der Brand der Hütte bei der Schillereiche am 5. Juli in Schömberg. Hier kann nach derzeitigen Erkenntnissen eine Brandstiftung zumindest nicht ausgeschlossen werden. Ob dieser Brand möglicherweise vom selben Täter begangen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in den betreffenden Zeiträumen entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 / 186 - 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.