Brandstiftung in Oberndorf: Feuerzeuge könnten neue Hinweise geben

Brandstiftung in Oberndorf

1 Für einen Großeinsatz sorgt das Feuer im Solarium in der Wettestraße Mitte März. Aus gutem Grund: Über dem Studio schlafen zu diesem Zeitpunkt mehrere Mietparteien – der einzige Fluchtweg führt durch ein enges Treppenhaus. Foto: Feuerwehr Oberndorf

Im März brennt das Solarium in der Wettestraße. Mit Glück werden die Bewohner der oberen Stockwerke unverletzt gerettet. Dennoch bleibt der Vorwurf einer besonders schweren Brandstiftung, wegen der sich ein 52-Jähriger verantworten muss.









Link kopiert



„Gründlichkeit und Schnelligkeit“ sind geboten, doch Sorgfalt bleibt bei allem Pflicht: Viel schien zunächst nicht mehr zu erörtern, bevor im Verfahren gegen einen 52-Jährigen, dem vorgeworfen wird, Mitte März das Sonnenstudio in der Oberndorfer Wettestraße in Brand gesetzt zu haben, am Donnerstag die Schlussvorträge gehalten und vielleicht schon ein Urteil verkündet werden könnte.