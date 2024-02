Unbekannte legen erneut Feuer in Kita Violett in Freiburg

Unbekannte sind am Dienstagabend, 20. Februar, gegen 17.45 Uhr erneut in die Brandruine der Kindertagesstätte Violett in der Krozinger Straße in Freiburg eingebrochen und haben einen Brand gelegt. Offenbar hatten rund vier Quadratmeter einer Holzwand gebrannt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Freiburg konnte das Feuer schnell löschen.