Brandstiftung in Geislingen: Anklage gegen Inhaftierten erhoben

Brandstiftung in Geislingen

1 Auch diesen Schuppen, der am 13. Juni brannte, soll der Angeklagte angezündet haben. Foto: privat/Hauser

Im Sommer hat eine Serie absichtlich gelegter Feuer mehrere Schuppen und Maschinenhallen bei Geislingen beschädigt oder zerstört. Während das Verfahren gegen einen Verdächtigen eingestellt ist, rückt der Prozess gegen den zweiten näher.









Link kopiert



In den Morgenstunden des 16. Juli endete in Geislingen eine Serie von Brandstiftungen, die nicht nur die Besitzer landwirtschaftlicher Gebäude im „Ried“ wochenlang um den Schlaf gebracht hatte: Die Polizei nahm einen 28-jährigen Mann fest, der verdächtigt wird, seit dem 6. Juni an insgesamt sechs Gebäuden Feuer gelegt zu haben.