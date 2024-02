Brandstiftung in Ebingen: Prozess endet mit Freispruch

1 Das Ebinger City-Haus Foto: Kistner

Der ehemalige Hausmeister des Ebinger City-Hauses und seine Lebensgefährtin sind auf einem Überwachungsvideo nicht eindeutig identifizierbar. Das Amtsgericht hat sie deshalb freigesprochen.









Lang, lang ist’s her: Am 23. März 2020 hatte eine blaue Mülltonne im zweiten Obergeschoss des Ebinger Cityhauses an der Ecke von Bahnhofs- und Gartenstraße gebrannt. War es vorsätzliche schwere Brandstiftung? Hatte der damalige Hausmeister, Jahrgang 1959, mit Hilfe seiner neun Jahre jüngeren Lebensgefährtin versucht, das Haus aus Wut über einen Mieter abzufackeln und dabei billigend in Kauf genommen, dass mehrere Menschen zu Schaden kommen könnten? War der Streit mit diesem Mieter, der das zweite Obergeschoss für sich vereinnahmt und die Mülltonnen ins Treppenhaus gestellt hatte, um den dafür vorgesehenen Raum als Rumpelkammer zu benutzen, eskaliert? Der Mieter konnte nicht befragt werden – er ist inzwischen untergetaucht, weil er zur Fahndung ausgeschrieben ist.