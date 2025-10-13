Brandstiftung in Albstadt: Mord braucht keine Tötungsabsicht

Die Große Strafkammer des Landgerichts Hechingen hat einen 32-jährigen Mann aus Balingen wegen versuchten Mordes zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.
Der Tatvorwurf, den der Angeklagte auch eingestand, war der der Brandstiftung: Er hatte am frühen Morgen des 1. März 2025 ein Bett in einem Lautlinger Hotelzimmer angezündet und, als dieses prompt Feuer fing, das Weite gesucht, obwohl ihm klar sein musste, dass er Leben und Gesundheit etwaiger anderer Gäste massiv gefährdete. In der Tat befanden sich noch sechs weitere Personen im Haus; diese blieben zwar – nicht zuletzt dank dem Eingreifen der Feuerwehr – unversehrt, doch hätte die Sache auch ganz anders ausgehen können.