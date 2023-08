1 Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei war am 15. Februar in der Seniorenresidenz Kinzigtal in Gengenbach im Einsatz. Foto: Moser

Das Landgericht Offenburg hat die Unterbringung eines 51-Jährigen in der Psychiatrie angeordnet. Als Bewohner einer Gengenbacher Seniorenresidenz hatte er im Februar dort ein Feuer gelegt – erinnern kann er sich daran nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für die Bewohner und das Team der Seniorenresidenz Kinzigtal war es ein Horrortag: Am 15. Februar brach in der Pflegeeinrichtung oberhalb Gengenbachs ein Brand aus. Den Mitarbeitern gelang es, alle 78 Bewohner in kürzester Zeit in Sicherheit zu bringen.