7 In der Nacht auf Dienstag war es zu einem Brand in Villingen gekommen. Foto: Marc Eich

In der Nacht zum Dienstag gingen in Villingen mehrere Mülltonnen samt Unterstand in Flammen auf. Das Feuer drohte gar auf Garagen überzugreifen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Brandstifter am Werk waren.









Mitten in der Nacht – gegen 1 Uhr – waren offenbar Anwohner in der Straße Stöckerbergle hochgeschreckt: Eine Mülltonne an einem Mehrfamilienhaus zwischen der Friedrichstraße und den Bahngleisen war plötzlich in Brand geraten.