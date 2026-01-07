Kreis Rottweil: Feuerwehren im Dauereinsatz – was steckt hinter der aktuellen Brandserie?

Sechs Brände innerhalb einer Woche: Die Feuerwehren im Kreis Rottweil haben schon zu Jahresbeginn alle Hände voll zu tun. Aber wieso brennt es zurzeit so häufig?
In Zimmern rückt die Feuerwehr zu einem brennenden Auto in einer Garage aus, in Dornhan steht ein Pferdestall in Flammen, am selben Abend bricht ein Feuer in einem Wintergarten in Rottweil aus, und auch in Epfendorf müssen die Einsatzkräfte einen Brand löschen. Wenige Tage später brennt ein leerstehendes Gebäude in Fluorn-Winzeln, und in der Nacht auf Montag kommt ein Hund bei einem Brand in Neufra ums Leben. Selten waren die Einsatzkräfte so häufig gefragt wie jetzt. Aber woran liegt das? Wir fragen bei Kreisbrandmeister Philipp Glunz nach.