Brandserie geht weiter: Feuer bricht in Geislinger Lagerhalle aus

1 Anfang des Monats hatte es an diesem Schuppen bereits gebrannt. (Archivfoto). Foto: Marschal

In der Nacht auf Dienstag hat es in Geislingen erneut gebrannt. Auch der Hubschrauber war im Einsatz. An demselben Schuppen gab es Anfang des Monats bereits ein Feuer. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.









Die landwirtschaftliche Scheune befindet sich im Gewann Auen, am westlichen Ortsrand Geislingens in der Verlängerung der Hubertstraße. Der Einsatz war der fünfte Brand an einem Schuppen in den vergangenen Wochen. Wie groß der Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.