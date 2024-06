6 Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Feldscheune im Geislinger Gewann Auen bereits in Vollbrand. Foto: Oliver Schmid

Am frühen Donnerstag hat in Geislingen erneut eine Scheune gebrannt. Genau eine Woche zuvor ist nur wenige 100 Meter vom jetzigen Brandort ein Schuppen abgebrannt. Was steckt dahinter?









Zum zweiten Mal binnen einer Woche hat in der Nacht zum Donnerstag in Geislingen wieder eine Scheune gebrannt. Laut Angaben der Polizei wurden kurz nach zwei Uhr die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei von Anwohnern alarmiert, die das Feuer an einer Scheune im Gewann „Auen“ an der Isinger Straße, wenige Meter nach dem Ortsende von Geislingen, entdeckt hatten.