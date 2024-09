Brandschutz und Verkehr: Mehr Sicherheit an der Grundschule in Heiligenzell

Mehr Sicherheit an der Grundschule in Heiligenzell

1 Die Grundschule in Heiligenzell wird jährlich von knapp 65 Schülern besucht. Unter anderem ein verbesserter Brandschutz ist dringend notwendig. Foto: Bohnert-Seidel

Der Brandschutz und die Verkehrssituation an der Bildungseinrichtung in Heiligenzell sollen verbessert werden. Dafür setzt sich der Ortschaftsrat ein.









Link kopiert



Es ist eine Feststellung, die Eltern der Grundschüler und Mitglieder des Ortschaftsrats schon seit einigen Jahren umtreibt: Jetzt sollen im neuen Haushalt der Gemeinde Friesenheim Nägel mit Köpfen gemacht und Geld zur Verfügung gestellt werden. 30 000 Euro sollen für eine Verabschiedungszone auf der nördlichen Seite in der Eisbrunnenstraße, des großen Spielplatzes, der an der Grundschule angrenzt, zur Verfügung gestellt werden. Damit sollen Kinder direkt an der Parkfläche aussteigen und den direkten Weg über das Spielgelände wählen. Das sei nicht nur sicherer, sondern entschärfe auch die sehr beengte Verkehrssituation in der Oberweirer Straße. Über den Spielplatz ist ein befestigter Weg zur Schule angedacht. Auf der Parkfläche, die normalerweise auch von etlichen Fahrzeugen morgens schon zugeparkt ist, sollen Flächen für Eltern der Grundschüler eingerichtet werden.