Brandschutz Maulburg/Schopfheim: Aufbruch in gemeinsame Zukunft der Feuerwehren besiegelt

„Pionierprojekt mit Strahlkraft“: Die offizielle Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehr Schopfheim und Maulburg ist besiegelt.
Aufbruchstimmung herrschte am Donnerstag im Schopfheimer Ratssaal bei der offiziellen Unterzeichnung der Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit in Sachen Feuerwehr: Die federführenden Akteure aus den Rathäusern und den beiden Feuerwehren aus Schopfheim und Maulburg zeigten sich einhellig überzeugt vom Weg in eine gemeinsame Zukunft. Angestoßen werde hier ein zukunftsweisender Prozess mit Vorbild-Charakter, der die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und damit die Sicherheit für die Bürger in der Raumschaft für die kommenden Jahrzehnte sichern soll, so die Botschaft.