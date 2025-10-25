Brandschutz in Egenhausen: Seit fast 40 Jahren fährt Feuerwehrauto treu zu Einsätzen

39 Jahre ist der LF 8 der Egenhäuser Feuerwehr schon im Dienst. Ehrenkommandant Horst Butenschön erinnert sich, welche Herausforderung das Auto in den 80’ern mit sich brachte.
Ein echter Methusalem unter den Feuerwehrfahrzeugen findet sich in Egenhausen: 39 Jahre hat das Auto der Egenhäuser Feuerwehr bereits hinter sich – und ist immer noch nicht in Rente. Etwas kastiger als heutige Autos, mit einer Pumpe vorne am Kühler und einer Leiter auf dem Dach fährt es immer noch tapfer auf Einsätze. „Dieses Fahrzeug hat sich mehr als bewährt“, lobt Bürgermeister Sven Holder.