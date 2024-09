Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Feuerwehren im Land mit mehr als 61 Millionen Euro. Auch die Feuerwehr Zimmern profitiert davon. Sie schafft ein neues Löschfahrzeug an.

(red/pm)

Die Feuerwehr Zimmern ob Rottweil erhält 96000 Euro für ein neues Löschfahrzeug. Dies geht aus einer Mitteilung des CDU-Landratsabgeordneten Stefan Teufel hervor. Stefan Teufel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, berichtete in diesen Tagen über die Förderungen der Feuerwehren im Land.

„Die Feuerwehren in unseren Städten und Gemeinden unterstützen wir mit mehr als 61 Millionen Euro – das dient der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger und ist somit gut angelegtes Geld für unser Land“, so Teufel in seiner Mitteilung.

Geld für Fahrzeuge und Gebäude

49,4 Millionen Euro stelle Baden-Württemberg im Haushaltsjahr 2024 für die Förderung von Fahrzeugen und Feuerwehrhäusern im Land zur Verfügung. Hinzu kommen laut Teufel nochmals 12,1 Millionen Euro pauschale Unterstützung für die Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehrangehörigen sowie für kleinere Beschaffungen. Teufel weiter: „Wie bereits seit dem Jahr 2020 können damit alle beantragten förderfähigen Zuwendungsanträge im Feuerwehrwesen tatsächlich gefördert werden.“

Feuerschutzsteuer zahlt sich aus

„Die Feuerschutzsteuer kommt weiterhin in voller Höhe dem Feuerwehrwesen zugute. Damit sieht das Land einen deutlichen Schwerpunkt bei den Feuerwehren als Teil der inneren Sicherheit“, erklärte Teufel. Mit der Feuerschutzsteuer unterhält das Land insbesondere die Landesfeuerwehrschule und unterstützt durch Zuwendungen die Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten sowie bei Neubauten und Erweiterungen von Feuerwehrhäusern.

Dank für Engagement

Teufel hob anlässlich der Bekanntgabe der Fördersummen ausdrücklich das ehrenamtliche Engagement bei den Feuerwehren im Land hervor: „Für ihr tolles Engagement gebührt allen Beteiligten der Dank der Landesregierung und der Bevölkerung. Insbesondere den im Ehrenamt tätigen Menschen bin ich sehr dankbar – ihre Arbeit ist für unsere Gesellschaft ein unbezahlbarer Gewinn!“