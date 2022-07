4 Eine verkohlte Brandruine erinnert an das Feuer, das am Donnerstag ein Haus an der B 33 zerstört hat. Foto: Reutter

Eine größtenteils verkohlte Ruine ist übrig geblieben von dem Haus an der B 33, das am Donnerstag abgebrannt ist. Während die Polizei noch keine offizielle Aussagen zur Brandursache macht, hat der Eigentümer des Hauses eine Vermutung.















St. Georgen - In dramatischen Worten schildert Giovanni Carvelli den Hergang am Donnerstag. Der 59-jährige ist der Eigentümer des vom Feuer zerstörten fünfgeschossigen Gebäudes. Er und seine Frau waren zwar an dem Tag bei der Arbeit, also tagsüber nicht in der Wohnung. Aber zwei seiner Kinder und die insgesamt sieben Enkel waren im Gebäude, als das Feuer gegen 14.30 Uhr ausbrach. Von ihnen hat er sich den Ablauf erzählen lassen. Sein Sohn habe sich in der Wohnung im Erdgeschoss aufgehalten, als er Rauch auf seinem Balkon bemerkte. Er wusste, dass sein dreijähriges Kind dort spielte. Alarmiert rannte er auf den Balkon, griff seinen Sohn und nahm ihn mit in die Wohnung weg vom Feuer. Beim Eintreten in die Wohnung sei ihm ein Stück brennende Gardine auf die Hand gefallen, dabei habe er Verbrennungen zweiten Grades erlitten, schildert der Vater.