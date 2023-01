Gefahr für Passanten: Stadt sperrt Gehweg am "Dolomiti" ab

Brandruine in Schramberg

1 Der Bauhof hat um das ehemalige "Dolomiti" herum abgesperrt. Foto: Riesterer

Die Stadt Schramberg hat den Gehweg rund um die ehemalige Pizzeria Dolomiti in der Oberndorfer Straße abgesperrt.















Schramberg - "Die Stadt Schramberg ist schon vor Weihnachten bezüglich notwendiger baurechtlicher Schritte tätig geworden. Es wurde unter anderem verfügt, dass ein Element, welches drohte abzustürzen, unverzüglich zu entfernen ist", teilt auf Anfrage der städtische Pressesprecher Hannes Hermann mit.

Gefahr für Passanten

Im neuen Jahr habe die Verwaltung eine Meldung einer besorgten Bürgerin bezüglich der Brandruine erreicht. Daraufhin habe der Baukontrolleur der Stadt Schramberg das Gebäude überprüft. Weil er "die konkrete Gefahr nicht ausschließen konnte, dass Fassaden-/Fensterteile herunterfallen", was natürlich eine Gefahr für Passanten sowie für parkende beziehungsweise vorbeifahrende Fahrzeuge darstellt, "hat der Bauhof die Sperrung angebracht." Das Element wird nach Auskunft der vom Eigentümer beauftragten Firma spätestens am Donnerstag entfernt, so Herrmann abschließend.

Seit einem Brand im März 2013 ist das Gebäude eine Ruine. Ein Immobilien-Entwickler aus Donaueschingen hat das Haus in der Folge erworben mit dem Vorhaben, darin Wohnungen anzubieten und im Erdgeschoss wieder einen gastronomischen Betrieb zu ermöglichen. In den vergangenen Monaten blieben mehrere Anfragen unserer Redaktion zum aktuellen Stand unbeantwortet.