Brandruine in Schramberg: Gang vor das Verwaltungsgericht möglich

Brandruine in Schramberg

1 Eine Hängepartie gibt es nach wie vor um das ehemalige „Dolomiti“. Foto: Wegner

Für die Brandruine an der B 462 – das frühere „Dolomiti“ gibt es eine Abbruchanordnung der Stadt. Diese ist aber wegen eines Widerspruchs noch nicht rechtskräftig.









Es ist ein Thema, das viele Schramberger immer wieder ansprechen: Die Brandruine des früheren Gasthauses „Dolomiti“ direkt an der B 462 unweit des Paradiesplatzes. Seit in der Nacht auf den 24. März 2013 gegen 3 Uhr morgens die Pizzeria – vom Holzbackofen ausgehend – ausbrannte und das Feuer das ganze Haus in Mitleidenschaft zog, steht das Gebäude leer – und präsentiert sich als Brandruine.