Brandruine in Schramberg: Darum verzögert sich der Abriss

Während ein Gutachter die Standsicherheit des Gebäudes nur noch für wenige Monate gewährleistet sieht, kämpft die Eigentümerfirma weiter gegen die Abrissverfügung der Stadt.
Vielleicht erledigt sich der Abriss der Brandruine an der Oberndorfer Straße schon bald von selbst: Nach Einschätzung eines von der Stadt beauftragten Prüfingenieurs für Tragwerksplanung ist die Standsicherheit des Gebäudes nur noch für etwa drei Monate gewährleistet. Diese Einschätzung hatte der Sachverständige bereits bei der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Freiburg im Februar abgegeben, teilt Lisa Körner, Richterin am Verwaltungsgericht Freiburg, auf Anfrage mit.