Ausgebranntes Haus an B 33 erinnerte bis zuletzt an das Feuer

1 Von dem ausgebrannten Wohnhaus an der Bundesstraße 33 ist mittlerweile nichts mehr übrig. In den vergangenen Wochen wurde hier Platz für den geplanten Neubau gemacht. Foto: Moser

Mehr als ein halbes Jahr erinnerte die Brandruine an der Bundesstraße 33 an das Feuer, das hier Ende Juli 2022 gewütet hatte. Doch das hat nun ein Ende: Auf dem Grundstück bricht eine neue Ära an.









Gut sieben Monate ist es her, dass ein Mehrfamilienhaus an der Bundesstraße 33 in St. Georgen in Flammen aufging. 14 Menschen, darunter mehrere Kinder, verloren damals auf einen Schlag ihr Dach über dem Kopf und ihr gesamtes Hab und Gut. Nun bricht auf dem Grundstück eine neue Ära an – und die hat mit dem Abriss der unansehnlichen Brandruine begonnen, die bis vor rund zwei Wochen noch auf dem Grundstück stand. Mittlerweile ist sie nahezu gänzlich verschwunden.