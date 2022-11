1 Manfred Kudwien, Urusla Koschak, Elmar Schubert und Daniel Kudwien stehen vor der Brandruine in der Hermannsorfer Straße in Burladingen. Foto: Dick

Die Welle der Hilfsbereitschaft ist riesig für die Brandopfer in der Hermannsdorfer Straße. Um einen weiteren Spendenaufruf zentral "für alle" zu platzieren, ist die Caritas Hechingen jetzt mit im Boot. Die Brandursache steht fest.















Burladigen - Denn, wie die Brandopfer Manfred Kudwien (75) und Sohn Daniel Kudwien (42) berichten, es fehlt ihnen aktuell an allem. Bis auf Kleidung, da hätten die Nachbarn und die Caritas sehr schnell geholfen. Auch Hündin Bella gehe es gut, da habe das Tierheim Albstadt sehr schnell mit Spenden reagiert.

In den frühen Morgenstunden des 20. November brannte das Heim der Familie aus und muss nun abgebrochen werden. Vater und Sohn schildern ihre Lage bei einem Treffen mit Bürgermeister Davide Licht, Caritas-Geschäftsführer Elmar Schubert und "Glücksgriff"-Projektleiterin Ursula Koschak.

Begleitet wurden die beiden von Cornelia Dietrich, einer Freundin der Familie, die das Treffen mit Caritas und der Stadt initiiert hatte. Dietrich ist es auch, die den Kudwiens bei der Wohnungssuche geholfen hat: Ab 1. Dezember hat die kleine Familie wieder ein eigenes Dach über dem Kopf.

Einzig Spülmaschine und Herd konnten sie retten

"Alles ist verbrannt oder nass", erzählen Vater und Sohn: "Von der Socke über Fotos und Dokumente bis hin zu Werkzeugen und Möbeln." Bis die Versicherung zahle, werde es schätzungsweise noch ein Vierteljahr dauern. Aktuell liege der Fall in Stuttgart.

Versicherungsgeld wird nicht reichen

Das Geld von der Versicherung werde aber nicht reichen – die Familie hatte zwar eine Brandschutzversicherung, aber keine Hausratsversicherung. Die Beiden sagen es so, wie es ist: "Wir brauchen finanzielle Unterstützung. Für Möbel und Geräte." Einzig Spülmaschine und Herd hatten Vater und Sohn vor den Flammen retten können.

Brandursache steht fest

Auch die Brandursache steht nun fest. Zunächst war gemutmaßt worden, das Feuer sei am oder im Auto in der Garage entstanden. "Es hat einen Schwelbrand an einer Steckdose gegeben", berichtet Manfred Kudwien, der – wie auch sein Sohn – es an manchen Tagen "immer noch nicht fassen kann", was da passiert ist.

Die Spendenkonto-Daten

Damit die Caritas-Spendenaktion möglichst unkompliziert ablaufen kann, versicherten Elmar Schubert und Ursula Koschak, den Aufruf auf der Startseite der Caritas zu platzieren. Das Geld werde dann offiziell an die Brandopfer übergeben. Wer spenden möchte, auch hier alle nötigen Kontodaten: Empfänger ist die Caritas (bei der Sparkasse Hechingen), IBAN: DE 95 6535 1260 0079 0015 42, und ganz wichtig ist der Betreff "Brand Burladingen".