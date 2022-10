2 Vor Gericht in Rottweil: Dennis B. Foto: Lück

"Ich habe meinen Bruder angezündet, damit er nicht erbt!" Es klingt herzlos, das Geständnis von Dennis B. Er hatte seine Familie mit Benzin übergossen.















Rottweil/Horb-Talheim - Das Geständnis macht deutlich: Der Mann (35), der seine Familie mit Benzin überschüttet hat und wegen Mutter-Mord angeklagt ist, lebte in seiner eigenen Welt.

Dennis B. Hat ein kurzes, kariertes Hemd an. Sein linker Arm ist mit einer hellblauen Spezial-Manschette bedeckt – von der Brandverletzung. Am 29. März hat er seinen Zwillingsbruder mit Benzin überschüttet. Seine Mutter (73) – auch im Haus – starb 14 Tage später.

Knapp eine Stunde schildert Dennis B im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Rottweil, wie er zum Mörder seiner Mutter wurde, so die Anklage.

Benzinkanister im Zimmer deponiert

Dennis B: "Die Benzinkanister standen schon seit Dezember in meinem Zimmer. Ende November/Dezember kam in mir der Gedanke hoch, mir das Leben zu nehmen. Ich habe einen Film gesehen mit Flammen und dachte: "Flammen ist eine gute Idee." Ich habe mir überlegt, das Haus anzuzünden. Seit November habe ich diesen Gedanken durchgespielt." Er habe nach den "ganzen Schikanen von meinem Bruder ihm nicht auch noch das Erbe hinterlassen" wollen.

Fakt ist, so hatte der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer zu Verhandlungsbeginn gesagt, dass das niedergebrannte Haus im Birkenweg in Talheim Dennis, seinem Zwillingsbruder und einer Schwester gehört.

"Wahrscheinlichkeit, Gott oder Karma"

Die Tat. Wollte er seinen Zwillingsbruder töten? Dennis: "Ich wollte das offen lassen. Wahrscheinlichkeit, Gott oder Karma. Entweder kommt er raus oder nicht!"

Wie kam es zu dem Feuer-Mord an seiner Mutter? "Abends habe ich angefangen, das Benzin aus meinem Zimmer im Haus zu verteilen. Dazu habe ich das Auto vorbereitet – Wasserflaschen reingetan, Brötchen. Ich wollte noch meine Mutter rausholen, wenn ich das Haus anzünde. Was danach passieren sollte, war offen. Wahrscheinlich wollte ich eher im Auto sterben."

"Warum riecht es überall nach Benzin?"

Plötzlich steht Dennis Zwillingsbruder im Flur des Obergeschoss. Dennis: "Er hat mich gefragt, warum riecht es hier überall nach Benzin? Als er realisiert hat, was los ist, hat er gesagt: Ich helfe Dir! Da kam ein starkes Gefühl, eine Wut in mir hoch. Jetzt kommt er, der mich jahrelang schikaniert hat, und sagt so einen Spruch. Ich habe versucht, das verschüttete Benzin in Brand zu setzen. Hat aber nicht funktioniert. Er wollte an mir vorbeilaufen, ich nahm ihn in den Schwitzkasten. Als nächstes hörte ich meine Mutter hochrufen: "Was macht ihr da oben schon wieder?"

"Mein Bruder stand in Flammen"

Dann hat Dennis seinen Bruder losgelassen: "Ich habe den Benzinkanister genommen und ihm hinterhergeschüttet. Leider war am Kanister ein Brennanzünder kleben geblieben – das hat dann direkt gebrannt. Mein Bruder stand in Flammen!"

Dennis habe dann gesehen, dass auch der Schlafanzug der Mutter brennt: "Aber nur oben am Kragen. Das sah nicht schlimm aus. Ich bin runter, mein Bruder lag brennend vor der Tür. Ich bin ins Auto, goss mir Wasser über meinen verbrannten Arm. Bin dann relativ ziellos losgefahren!"

Der schlimme Brandanschlag. Dennis Mutter (72) starb zwei Wochen später im Krankenhaus in Tübingen. Warum?

Konflikt der Brüder

Dennis B berichtet, was ihn an seinem Bruder so aufregte: "Das waren viele Kleinigkeiten. Sein Geschrei. Sein Getrampel, weil er sich die Schuhe erst auf seinem Zimmer ausgezogen hat. Dass er immer von Sparen geredet hat, aber selbst 25 Minuten lang geduscht und das Bad blockiert hat."

Der Meta-Konflikt hinter der Tat: Dennis sah sich als der Bessere von beiden. Sein Zwillingsbruder war jahrelang arbeitslos, fand aber 2018 einen guten Job. Dennis dagegen wurde im Juni 2019 arbeitslos, bekam gar nichts mehr auf die Reihe. Nicht mal, sich beim Arbeitsamt anzumelden. Irgendwann waren die 20 000 Euro auf Dennis Konto aufgebraucht. Mutter, Zwillingsbruder und Verwandtschaft machten Druck. Richter Karlheinz Münzer: "Sie waren damals ein junger IT’ler. Da bekommt man doch auch Arbeit ohne große Bewerbungen."

Dennis zuckt nur die Schultern. Zum Schluss, so schildert Dennis Halbschwester als Nebenklägerin, habe die Familie erkannt, dass der Angeklagte "Depressionen hat und Hilfe benötigt."