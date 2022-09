Prozess nach Mord in Talheim

1 Der Angeklagte Dennis B. hört sich die Anklageschrift an. Er soll seinen Bruder und seine Mutter mit Benzin überschüttet haben. Foto: Lück

Der Mordprozess gegen Dennis B. aus Horb-Talheim hat begonnen. Nun werden neue Details über das Familiendrama und die schlimme Brandnacht bekannt.















Link kopiert

Horb-Talheim/Rottweil - Auftakt am Mittwochmorgen im Prozess vor dem Landgericht Rottweil um Mutter-Mord und Brandstiftung in Horb-Talheim: Der Staatsanwalt wirft Dennis B. vor, zuerst seinen eineiigen Zwillingsbruder auf der Treppe mit Benzin überschüttet zu haben. Mit Feuerzeug und Grillanzünder habe er ihn in Brand gesteckt.

Mutter eilt zur Hilfe und wird auch angezündet

Dann kam laut Anklageschrift noch die Mutter dazu. Auch sie – so der Staatsanwalt – sei von Dennis B. mit Benzin überschüttet und angezündet worden. Der schwer verletzte Zwillingsbruder konnte sich noch ins Bad retten. Von hier aus habe er um Hilfe geschrien.

Die schwer verletzte Mutter (72) stand offenbar unter Schock. Versuchte noch, das brennende Haus in Horb-Talheim mit dem Gartenschlauch zu löschen. Sie starb an ihren schweren Verletzungen und mehreren OPs im Krankenhaus.

"In gefühlloser und unbarmherziger Gesinnung"

Der Staatsanwalt betont in seiner Anklage, dass Dennis B. in "gefühlloser und unbarmherziger Gesinnung" die Taten begangen hat. Die Anklage lautet unter anderem auf Mord.

Nach der Verlesung der Anklage beendete der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer die Verhandlung. Eine weitere Anklage gegen den Angeklagten wegen des Besitzes von Bildern mit kinderpornografischen und jugendpornografischen Inhalten ist am Landgericht anhängig und wird möglicherweise zum Verfahren verbunden.

Mehr Artikel zum Familiendrama in Talheim auf unserer Themenseite.