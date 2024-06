Brandmelder schlägt an

1 Die Feuerwehr war am Sonntag gegen 15.30 Uhr in die Eckenhofstraße in Sulgen ausgerückt. Foto: Wegner

Aufgrund des Alarms eines privaten Brandmelders ist die Feuerwehr Sulgen zu einem Mehrfamilienhaus in der Eckenhofstraße ausgerückt.









Ein piepsender Brandmelder in einer Nachbarwohnung hatte am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr Sulgen sowie die Drehleiter aus Schramberg in die Eckenhofstraße geführt.