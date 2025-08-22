Brandmeldeanlage löst aus: Feuerwehr Balingen rückt zur Mensa des Gymnasiums aus

1 Die Feuerwehr war mit 25 Mann vor Ort. Foto: Eyckeler Die Feuerwehr Balingen wurde zur Mensa des Balinger Gymnasiums gerufen. Der komplette Löschzug rückte aus. Das war der Auslöser.







Der gesamte Löschzug der Balinger Feuerwehr wurde am Freitagmittag zur Mensa des Gymnasiums Balingen gerufen. Ausgelöst hatte die Brandmeldeanlage. Weil es sich um ein Schulgebäude handelt, wird automatisch ein kompletter Löschzug alarmiert – auch während der Ferienzeit. Nach kurzer Zeit wurde gemeldet: kein Feuerwehr, Fehlalarm. Laut Angaben der Feuerwehr ist es möglich, dass der Fehlalarm auf vorangegangene Wartungsarbeiten an der Brandmeldeanlage zurückzuführen ist.