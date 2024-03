Feuerwehr rückt in die Nordstadt aus

Brandmeldealarm in Schramberg

1 Die Feuerwehr Schramberg ist zum Kaufland in der Schramberger Nordstadt ausgerückt. Foto: Wegner

Zu einem Brandmeldealarm in ein Einkaufszentrum ist am Mittwoch um 9 Uhr die Feuerwehr Schramberg ausgerückt.









Einsatz am Mittwochmorgen im Kaufland in der Schramberger Nordstadt: Dort hatte ein Brandmelder ausgelöst und die Alarmanlage in Gang gesetzt.