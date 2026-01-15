Brandkatastrophe: Papst spricht Hinterbliebenen von Crans-Montana Trost zu

Zwei Wochen nach dem Drama in der Neujahrsnacht empfängt Leo Familien von Opfern zur Privataudienz. Dem Kirchenoberhaupt fällt es sichtbar schwer, Worte zu finden.
Rom - Zwei Wochen nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana hat Papst Leo XIV. den Familien der Opfer Trost zugesprochen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche empfing Angehörige von Todesopfern und Verletzten im Vatikan zu einer Privataudienz. Dabei gab er zu, dass in solchen Momenten nur schwer Erklärungen zu finden seien. Bei dem Unglück in dem Schweizer Skiort waren in der Neujahrsnacht in einer Bar 40 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 wurden teils schwer verletzt.