Fischhaut aus Island, Hightech-Gewebe aus Zürich, Wurm-Gel aus Frankreich: Diverse Innovationen retten Brandopfern von Crans-Montana das Leben. Experten sprechen von einem «Gamechanger».
Crans-Montana - Einen Monat ist die Katastrophe von Crans-Montana nun her, und selbst Mediziner sind erstaunt: Die Zahl der Toten ist seit dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht nicht gestiegen. 40 überwiegend junge Menschen kamen damals um, viele der gut 80 teils schwer verbrannten jungen Menschen hatten zunächst keine guten Überlebenschancen.