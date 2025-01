Brandgefahr am Neujahrsmorgen: Stadt Albstadt will mehr Sicherheit

1 Mülltonnen und Gelbe Säcke haben am Neujahrsmorgen – vor allem in der Ebinger Innenstadt – gebrannt. Mutmaßlich verantwortlich war ein Brandstifter. Foto: Karina Eyrich

Länger als sonst hält diesmal die – nach Jahresbeginn übliche – Diskussion über Feuerwerk und Böllerei, deren Missbrauch und die nicht selten fatalen Folgen an. In Albstadt hat das Jahr mit zahlreichen Feuerwehreinsätzen begonnen – aus vermeidbarem Grund.









Acht Einsätze hatten der neue Stadtbrandmeister Thomas Daus und seine Feuerwehrkameraden zwischen 0 und 7 Uhr am Neujahrstag zu meistern – und dann kam es noch dicker: Am Silvestermorgen war ein Brandstifter in der Ebinger Innenstadt unterwegs gewesen und hatte Müll angezündet, vor allem Gelbe Säcke, die an diesem Tag besonders zahlreich in der Innenstadt vor den Häusern lagen – am 2. Januar war Abholtag.