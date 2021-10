TSG Balingen bricht den Bann Braun-Team feiert mit 2:1-Erfolg ersten Sieg bei der TSG Hoffenheim II

Der Positivtrend der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest hält an: Die Eyachstädter blieben mit dem 2:1 (1:0)-Sieg bei der TSG Hoffenheim II im dritten Spiel in Folge ungeschlagen.