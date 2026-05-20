Sonne satt, kaum Wolken Hitze-Alarm! So schön wird das Pfingstwochenende im Kreis Calw

Wer an diesem Mittwoch aus dem Fenster oder aufs Thermometer schaut, mag es kaum glauben – doch Richtung Wochenende kommt der Sommer im Kreis Calw. So warm soll es werden.