1 Nach einem ersten Ablöschen musste die Feuerwehr mit weiteren Löscharbeiten warten, bis die Stromversorgung abgestellt war. Foto: Wegner

Zu einem Brandeinsatz in einem Wohnhaus sind am Freitag kurz nach 18.30 Uhr die Feuerwehren aus Schiltach, Schenkenzell und Wolfach sowie die Drehleiter aus Schramberg angerückt.









Link kopiert



Funken und Knistern in einem Stromverteilerkasten in einem Wohnhaus war Polizei und Feuerwehr am Freitagabend aus der Schenkenzeller Straße in Schiltach gemeldet worden.