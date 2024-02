1 Mit der Bahn nach Basel: Ob der Ausbau der Rheintalbahn wie geplant 2042 abgeschlossen werden kann, scheint derzeit fraglich. Foto: von Dittfurth

Städte und Landkreise schlagen Alarm: Sie fürchten, der Ausbau der Rheintalbahn werde sich weiter verzögern. In einem Brief haben sich die Verantwortlichen – unter ihnen Landrat Frank Scherer – an Berlin gewandt. Die Forderung ist deutlich: „Keine weiteren Verzögerungen.“









„Wir fordern Sie auf, den Aus- und Neubau der Rheintalbahn in allen Abschnitten zügig und entsprechend der Beschlüsse des Projektbeirats umzusetzen“, heißt es in dem Schreiben an Bahn und Bundesregierung.